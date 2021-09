Après la belle médaille de bronze de Rémy BOULLÉ sur le KL1 200m hier, le Paracanoë français a de nouveau brillé ce jour et rentre ainsi de Tokyo avec deux médailles sur les trois athlètes tricolores qualifiés sur les Jeux. Nélia BARBOSA, déjà impressionnante lors des qualifications, décroche une médaille d’argent sur le KL3 en 51’558 devancée par la britannique Laura SUGAR (49’582). Agée de 22 ans, la jeune pensionnaire du club val de marnais de Champigny cumule déjà les titres internationaux et vise désormais l’or à PARIS 2024. Eddie POTDEVIN, dernier Bleu du collectif à rentrer en lice ce jour et membre de Charleville Mézières CK, termine 6e en VL3 (53’055) sur une finale relevée et très serrée. La FFCK est fière du parcours de ses trois sportifs et donne désormais rendez-vous à tous à Vaires-Sur-Marne sur le futur site olympique et paralympique de PARIS 2024 pour les prochains Jeux.

Déclaration Nélia BARBOSA : « J’ai essayé d’aborder cette course comme toutes mes autres courses. Je suis partie fort en essayant de ne pas me focaliser sur mes adversaires. J’ai relancé fort à la fin, je ne pouvais pas faire plus, je n’avais plus de bras ! J’avais mon plan dans ma tête et on l’a beaucoup travaillé depuis des mois et depuis 3 ans surtout. Je suis donc partie avec un peu de sérénité car ce que j’attendais tellement depuis des semaines arrivait enfin. Il y a encore quelques compétitions, le stress avait tendance à me jouer un peu des tours. Mais désormais, j’aborde les choses plus sereinement car j’ai eu une bonne préparation mentale et on était tellement préparé, accompagné et soutenu ! La pression s’est transformée en force, avec la rage d’y être et cela a bien marché. Ce que je retiendrai pour mes premiers Jeux au Japon, c’est que j’ai appris beaucoup de choses, je sors de ces Jeux plus mature ; j’aurai des choses à apporter aux jeunes qui me suivent dans mon club et qui ont été très attentifs à tout ce que j’ai fait ces derniers mois et années sur mes entrainements et stages. Je suis donc heureuse de leur apporter cette médaille et de la montrer en rentrant. Cette médaille représente aussi personnellement une énorme fierté, celle d’avoir réussi à accomplir mes objectifs car je voulais vraiment monter sur le podium. C’est une récompense du travail effectué, surtout avec cette année où on est allé en stage très régulièrement. On a vraiment bien travaillé avec Rémy ; on s’entraine ensemble et je pense que cela a payé. Je suis donc très contente et fière et cela me donne espoir pour l’avenir pour les prochaines compétitions. »

Déclaration Eddie POTDEVIN : « Je termine 6e, c’est la vie, ça se joue sur un coup de dés. Le podium est à même pas quelques dixièmes. Ce sont des courses tellement denses et disputées sur ma catégorie. Le vent était contre moi. C’est un sport de simple pagaie : les sept autres pagaies sont à gauche, je pagaie à droite, j’ai commencé comme ça dans la vie. Si le vent avait été de l’autre côté, je ne sais pas, ce sont des si … J’ai bataillé tout le long, je n’ai pas pu m’exprimer comme j’ai pu m’exprimer l’autre jour où le vent était de face. Je suis déçu forcément car j’ai travaillé dur, dans le froid l’hiver, avec des kilomètres parcourus, des sacrifices familiaux et financiers… Donc forcément quand tu joues la gagne comme moi et que tu viens pour gagner… J’y croyais et j’avais tout fait pour. Mais je n’ai pas de regrets sur le déroulement de la course car j’ai donné le maximum. »

Déclaration Ludovic ROYÉ, DTN : « C’est une belle campagne paralympique qui se termine ce jour. Le sentiment principal qui émerge, c’est une énorme satisfaction avec la très belle médaille d’argent de Nélia BARBOSA et la très belle médaille de bronze de Rémi BOULLÉ. Il y a malgré tout de la frustration par rapport à Eddie car il avait la capacité de monter sur ce podium paralympique ; mais, il aura vraiment beaucoup progressé sur cette paralympiade et il peut être fier aussi de son parcours et du travail réalisé. Je tenais à remercier tout le staff et les athlètes : on avait fait le choix, au début de cette paralympiade, de faire évoluer notre stratégie de haute performance en paracanoë et de nous recentrer vraiment sur cette dynamique de performance. On avait 3 bateaux compétitifs et on a hâte de les voir sur les prochaines courses internationales et surtout dans la perspective de PARIS 2024. En vue de PARIS 2024, on a aussi tout notre programme avec la relève avec les futurs bateaux qu’on souhaite aligner sur les compétitions et on espère vraiment étoffer cette équipe de paracanoë et de lui permettre de continuer sa montée en puissance pour atteindre nos objectifs finaux que seront ces Jeux Olympiques et Paralympiques en France. »

Déclaration Eric LE LEUCH, Head Coach: « Après la médaille de bronze obtenue hier par Rémy BOULLÉ en KL1H, Nélia BARBOSA a parfaitement réalisé sa course et décroche une très belle médaille d’argent. Eddie Potdevin qui avait très bien démarré jeudi en remportant sa série a tout tenté lors de cette finale très serrée des pirogues en VL3. Il manque le podium pour quelques dixièmes seulement dans une course très disputée. Ces 2 médailles et cette 6e place valident toute la préparation et le travail mené depuis 3 ans par les athlètes avec l’ensemble du staff technique et médical présent à Tokyo (Claude ALAPHILIPPE et Guillaume GRAUX) mais aussi sur les stages de préparation en France (avec Pierre CERBELLE, Olivier BOIVIN, Sylvain CURINIER, Mélanie BADIN). Ce bilan est donc satisfaisant même s’il y a une grande déception sur la course en pirogue où Eddie nous a montré qu’il pouvait jouer avec le podium. »

