Après les recrues de Cédric Bakambu et Sead Kolasinac, l’Olympique de Marseille continue de s’activer sur le marché des transferts en repartant à la charge sur le dossier du latéral gauche de l’Ajax Nicolas Tagliafico. Mais cette opération ne serait pas encore sur le point d’être faite puisque l’Ajax ne céderait son joueur qu’à une seule condition, selon Tuttosport.

Effectivement, l’argentin serait en tête de liste des différents joueurs ciblés par l’OM en cette fin de mercato et les négociations avec le club néerlandais ont déjà été entamées en vue d’un potentiel transfert. Le club phocéen souhaiterait engager le joueur argentin sous la forme d’un prêt avec option d’achat, mais le journal Tuttosport révèle que l’Ajax n’accepterait qu’un transfert sec de son joueur.

Un élément qui pourrait jouer en faveur de l’OM est le prix revu à la baisse pour Tagliafico, qui s’élèverait désormais à moins de 7 millions d’euros. Seulement, le club de Pablo Longoria n’est pas le seul dans la course puisque Naples sollicite également le latéral argentin, et serait même proche de trouver un accord. L’OM est donc prévenu, il faudra payer le prix et doubler les Napolitains dans la course au transfert de Nicolas Tagliafico.