Mardi soir, le Bayern Munich a été éliminé dès les quarts de finale de la Ligue des Champions après un match nul, 1-1, contre Villarreal. À l’issue de la rencontre, le président du Bayern Munich, Oliver Kahn a évoqué les rumeurs d’un départ de Robert Lewandowski, qui est sous contrat jusqu’en juin 2023, au FC Barcelone.

Depuis de nombreuses semaines, Robert Lewandowski, qui est sous contrat jusqu’en juin 2023 avec le Bayern Munich est annoncé au FC Barcelone la saison prochaine. Mardi soir, quelques minutes après l’élimination du champion d’Europe 2020 face à Villarreal, Oliver Kahn, a répondu de manière extrêmement sèche aux médias catalans, qui annoncent l’arrivée du buteur polonais en catalogne la saison prochaine.

« J’a répété à de nombreuses reprises que nous avions un contrat qui court jusqu’en 2023 avec Robert Lewandowski. Nous ne sommes pas fous et nous ne parlons pas du transfert d’un joueur qui marque plus de 40 buts par saison, a reconnu le dirigeant allemand pour Prime Vidéo. Avant de répondre aux médias catalans. Apparemment, il y a une compétition là-bas sur qui sortira la plus grande histoire absurde sur Robert Lewandowski », a lâché l’ancien gardien au micro de Prime Vidéo.

En attendant, le Bayern Munich, largement en tête de la Bundesliga tentera de finir correctement la saison saison en décrochant un nouveau titre de champion d’Allemagne. De son côté, Robert Lewandowski compte 47 buts en 41 matchs toutes compétitions confondues.