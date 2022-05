Dans une interview accordée à Marca, Pablo Sarabia, prêté par le Paris Saint-Germain au Sporting Portugal, explique avoir fait un choix puisqu’il a réalisé une grande saison. Maintenant, l’espagnol va pourvoir penser à son avenir avec le club de la capitale qui sera dicté par sa volonté de jouer la Coupe du monde avec l’Espagne.

En rejoignant le Sporting Portugal lors du dernier marcato estival, Pablo Sarabia a fait le bon choix. Alors qu’il s’apprête à rentrer à Paris, l’international espagnol revient, dans les colonnes de Marca, sur son aventure au Portugal. L’ancien joueur du FC Séville, explique avoir pris la décision de quitter la france dans le but de rester compétitif pour faire partie de la sélection espagnoles à quelques mois de la coupe du monde 2022 au Qatar. Il ajoute qu’il n’exclut pas un départ du Paris saint-Germain même si son choix de carrière sera dicté par ses chances de faire partie des 23 Espagne,ols qui se rendront au Qatar en fin d’année.

« Je suis très content de la décision que nous avons prise. Pouvoir être parmi les candidats pour aller à la Coupe du monde est quelque chose de très sympa. Ce serait un rêve pour moi et je ferai de mon mieux pour être sur cette liste. Cette année, j’ai considéré que je devais quitter Paris en raison de la situation et il est clair que cela a été bon pour ma confiance. Jusqu’à présent, je n’y ai pas pensé. Je profite de la saison, du moment, de l’hommage qu’ils m’ont rendu, et maintenant dans quelques semaines, il sera temps de se concentrer, espérons-le, sur la liste de l’équipe nationale car la saison n’est pas encore terminée. J’espère pouvoir participer à ces quatre matchs de la Ligue des Nations. À partir de là, nous allons nous asseoir et voir quelle est la meilleure option pour le PSG et pour moi. Je suis très reconnaissant à Paris, à Leonardo, qui a été spectaculaire avec moi, et quoi qu’il en soit décidé, il n’y aura pas d’empêchement. Je n’ai pas encore réfléchi à la meilleure option. L’été dernier, cela nous a coûté cher au final pour prendre une décision (son prêt est arrivé lors du dernier jour du mercato, ndlr). Il est temps de faire le bilan de toute la saison, qui n’est pas encore terminée. Lorsque ces matchs seront terminés, si j’ai la chance d’être dans l’équipe nationale, nous nous assiérons et verrons quelles sont les options et la meilleure pour l’objectif, qui est d’être au Qatar. Depuis que j’y suis, j’ai disputé 79 matchs en deux saisons. Au final, j’avais ma place. J’ai marqué des buts et fait des passes décisives quand c’était à mon tour de jouer et ce n’est pas quelque chose qui est exclu », a expliqué l’espagnol dans les colonnes de Marca.

Depuis le début de la saison, Pablo Sarabia a joué 47 matchs toutes compétitions confondues dont deux de ligue 1 pour 22 buts et 9 passes décisives.

