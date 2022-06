Rafael Nadal a décroché sa place pour la demi-finale de Roland-Garros ce mardi soir, après une victoire absolument exceptionnelle en quatre manches 6-2 / 4-6 / 6-2 / 7-6 contre le numéro un mondial Novak Djokovic. Un succès qui s’est dessiné en près de 4 h 12 dans un court Philippe-Chatrier plein à craquer.

Quel duel entre les deux meilleurs joueurs de la planète ce mardi soir sur le court Philippe-Chatrier. Rafael Nadal est sorti vainqueur de ce magnifique duel contre le Serbe Novak Djokovic, au terme d’un match de plus de 4 heures 10. L’Espagnol a parfaitement commencé la partie en remportant facilement le premier set 6 jeux à 2, avant que son adversaire ne retrouve des couleurs en s’imposant 6 jeux à 4 dans le deuxième acte. Dans la troisième manche, Djokovic baisse en intensité et le taureau de Manacor prend les devants en s’imposant de nouveau 6-2. Un quatrième set qui voit le numéro un mondial faire la course en tête et servir pour arracher une cinquième manche.

Malgré tout le roi de la terre-battue ne lâche rien et debreak Djokovic avant de l’emmener dans un tie-break absolument dingue. L’Espagnol fait rapidement la course en tête et se procure même cinq balles de match. Djokovic ne lâche rien et écarte trois occasions. Sur son service et sa quatrième balles de match, Nadal aligne le Serbe avec un revers longue ligne venu d’un autre monde et remporte ce 59e duel du nom qui restera gravé dans les annales et pour très longtemps dans le livre du tennis. Vendredi, Rafael Nadal retrouvera l’Allemand Alexander Zverev pour une place en finale de Roland-Garros. Tête de série numéro, il a créé la sensation un peu plus tôt dans la journée contre un autre Espagnol Carlos Alcaraz.