Officiellement débarqué du côté d’Aston Villa, Boubacar Kamara a quitté l’Olympique de Marseille. Un choix étonnant pour la plupart des observateurs que parvient à défendre Franck Passi.

« C’est une étape, c’est un choix. je peux pas juger parce que moi quand on me dit il y avait l’Atlético, Milan, est ce qu’ils étaient vraiment là ? Voilà, il a du voir que pour la suite de sa carrière, c’était mieux de prendre une étape de plus dans un club de moyen ordre en Angleterre, là ils jouent la relégation mais la saison prochaine, ils vont peut-être faire un gros recrutement et se retrouver milieu de tableau ou jouer les place européennes. On a du lui proposer un projet qui l’intéressait mais oui on aurait aimé le voir dans le football espagnol ou italien », a confié Franck Passi sur le plateau de l’émission Débat Foot Marseille.

A 22 ans, et après avoir passé toute sa jeune carrière sous les couleurs de l’Olympique de Marseille, Boubacar Kamara a officiellement rejoint la Premier League et Aston Villa. Un choix critiqué mais qui lui ouvre les portes de l’Angleterre et de son championnat, le plus visionné de la planète football.