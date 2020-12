Ce jeudi, le Stade Rennais a annoncé que quatre jeunes ont signé un premier contrat professionnel.

Du renfort. Bon surtout de la jeunesse, et oui encore, mais un peu de renfort quand même. Formés au Stade Rennais et membres de la génération 2003, les milieux de terrain Andy Diouf et Noah Françoise, et les attaquants Matthis Abline, et Looum Tchaouna viennent de passer pro. Un premier contrat synonyme de nouvelle étape dans leur, encore jeune carrière. Et pourquoi pas des débuts avec l’équipe première dans les prochaines semaines.