La star de Leeds United, Raphinha, aurait suscité l’intérêt du FC Barcelone et de Liverpool. L’ailier a été l’un des meilleurs joueurs de la Premier League cette saison et devrait quitter Elland Road cet été. Selon Sport, Raphinha préfère un transfert au Camp Nou plutôt qu’à Anfield. Les Blaugrana auraient déjà soumis une offre à Leeds United pour le joueur.

Raphinha a rejoint Leeds United en provenance de Rennes en 2020 pour un montant de 17 millions d’euros. Le Brésilien a connu une première saison impressionnante avec le club, marquant huit buts et fournissant 11 passes décisives en 38 apparitions dans toutes les compétitions. Le joueur de 25 ans a franchi un nouveau palier cette saison, marquant neuf buts et délivrant trois passes décisives en 28 apparitions toutes compétitions confondues. Ses performances ont attiré l’attention du FC Barcelone et de Liverpool.

Les géants de la Liga se préparent à un éventuel départ d’Ousmane Dembélé cet été, qui n’a pas encore prolongé son contrat avec les géants catalans. Son contrat expirera à la fin de la saison. Pendant ce temps, Liverpool est incertain quant à l’avenir de Mohamed Salah. L’Égyptien entrera dans la dernière année de son contrat cet été. Il a jusqu’à présent rejeté la possibilité de prolonger son contrat avec les Reds. Le club pourrait donc le vendre cet été plutôt que de risquer de le perdre sur un transfert gratuit l’année prochaine.

Barcelone est un club en pleine ascension sous la direction de Xavi Hernandez. La direction a soutenu Xavi pendant la fenêtre de transfert de janvier en signant Pierre-Emerick Aubameyang, Ferran Torres et Adama Traore. Le club est susceptible de faire de même cet été pour augmenter ses chances de se battre pour l’argent la saison prochaine. Raphinha pourrait préférer un transfert à Barcelone plutôt qu’à Liverpool. Alors que les Reds possèdent l’une des meilleures attaques d’Europe, l’arrivée de Luis Diaz en provenance de Porto en janvier a intensifié la concurrence pour une place dans l’équipe de départ. Raphinha aurait donc plus de chances de devenir un titulaire à Barcelone qu’à Liverpool.