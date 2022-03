Moussa Diaby a admis, au cours d’un entretien accordé au Parisien, qu’il avait commencé à réfléchir à un futur départ du Bayer Leverkusen. Une nouvelle qui pourrait retentir chez plusieurs cadors européens qui pistaient le joueur, notamment le Real de Carlo Ancelotti.

L’ailier français, qui aurait attiré l’attention de nombreux clubs de haut niveau grâce à ses performances cette saison, a déclaré au Parisien : « Bien sûr que j’y pense, mais pas encore trop. Je continue à me concentrer sur le reste de la saison. Pour l’instant, c’est ma seule préoccupation. L’objectif est de se qualifier pour la Ligue des champions avec le Bayer. J’aime jouer dans des matchs avec de la pression. C’est dans ces moments que l’on voit si un joueur est présent physiquement et mentalement ». Une déclaration qui devrait donc ravir ses prétendants, néanmoins le problème pourrait résider autour du montant de son transfert. Effectivement, le Bayer Leverkusen, qui avait dépensé 15 millions d’euros pour l’acheter du PSG, réclamerait pas moins de 100 millions d’euros pour la vente du joueur Français, auteur de 16 buts et 9 passes décisives cette saison. Reste à savoir si le club madrilène se portera volontaire pour aligner une telle somme gargantuesque.