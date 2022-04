Selon les informations de RMC Sport, l’attaquant polonais Robert Lewandowski, sous contrat jusqu’en juin 2023, souhaite quitter le Bayern Munich lors du prochain mercato estival.

Une page va se tourner au Bayern Munich. Au lendemain de l’élimination en quart de finale de la Ligue des Champions par la modeste équipe de Villarreal, RMC Sport annonce que Robert Lewandowski souhaite quitter le club à l’issue de la saison. Pour l’heure, il n’a pas encore verbalisé ses envies de départ car il attend un signe de la direction bavaroise, qui souhaite conserver le polonais une saison de plus avant de le laisser partir.

Oliver Kahn ne compte pas vendre son attaquant

epuis de nombreuses semaines, Robert Lewandowski, qui est sous contrat jusqu’en juin 2023 avec le Bayern Munich est annoncé au FC Barcelone la saison prochaine. Mardi soir, quelques minutes après l’élimination du champion d’Europe 2020 face à Villarreal, Oliver Kahn, a répondu de manière extrêmement sèche aux médias catalans, qui annoncent l’arrivée du buteur polonais en catalogne la saison prochaine.

« J’a répété à de nombreuses reprises que nous avions un contrat qui court jusqu’en 2023 avec Robert Lewandowski. Nous ne sommes pas fous et nous ne parlons pas du transfert d’un joueur qui marque plus de 40 buts par saison, a reconnu le dirigeant allemand pour Prime Vidéo. Avant de répondre aux médias catalans. Apparemment, il y a une compétition là-bas sur qui sortira la plus grande histoire absurde sur Robert Lewandowski », a lâché l’ancien gardien au micro de Prime Vidéo.

En attendant, le Bayern Munich, largement en tête de la Bundesliga tentera de finir correctement la saison saison en décrochant un nouveau titre de champion d’Allemagne. De son côté, Robert Lewandowski compte 47 buts en 41 matchs toutes compétitions confondues.