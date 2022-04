Dimanche soir, Pedri, qui a inscrit son quatrième but de la saison, a permis au barça de s’imposer, 1-0, contre le FC Séville et d’être le nouveau dauphin du Real Madrid. Ovationné par le Camp Nou, le milieu de terrain de 19 ans, remercie les supporters catalans.

Pedri est le nouveau chouchou du Camp Nou. Le jeune milieu de terrain de 19 ans, qui a rejoint le Barça à l’été 2019, enchaine les bonnes performances. Dimanche soir, l’international espagnol a marqué l’unique but de la rencontre face à Séville permettant à son équipe de remonter à la deuxième place. Adulé par les supporters, le milieu de terrain catalan a remercié les supports à l’issue du match.

« C’est de la folie. J’ai été très bien accueilli dans ce club dès le premier jour. Ce club le mérite, on a les meilleurs supporters. Séville est une bonne équipe, on savait que ça allait être difficile, mais on a réussi à s’en sortir. C’est similaire au match en Turquie (contre Galatasaray en Ligue Europa). Dès que je vois qu’il y a un pied devant moi, je feinte. Après, la frappe, dès qu’elle est partie, j’ai su qu’elle allait au fond », a expliqué le Blaugrana en zone mixte.

Depuis le début de la saison, Pedri a joué 19 matchs toutes compétitions confondues pour 4 buts et une passe décisif. Il sera, sauf surprise, titulaire jeudi à 21h, face à Francfort en quart de finale aller de la Ligue Europa.