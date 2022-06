SI Accor cède de l’espace sur le maillot du Paris Saint-Germain ce n’est pas pour autant que le groupe disparaît. Le partenariat vient d’être prolongé jusqu’en 2026.

Ce mercredi 29 juin, le Paris Saint-Germain a dévoilé sa nouvelle tunique pour la saison 2021-22 avec Qatar Airways en sponsor principal. Une annonce qui a été suivie, ce jeudi, par l’annonce d’une prolongation de partenariat entre l’écurie parisienne, Accor et sa marque ALL, qui s’est engagé pour 4 ans supplémentaires, soit jusqu’en 2026. Le groupe hérite de l’espace ventral des maillots d’entraînements ainsi que d’une présence sur les manches de la tunique principale. Un accord qui sera moindre que le précédent, d’une valeur de 60 millions d’euros par saison en 2019 mais dont les montants n’ont pas filtré.

« En trois ans, nous avons partagé des émotions inoubliables sur et en dehors du terrain. Aujourd’hui, nous sommes enthousiastes à l’idée de poursuivre notre aventure afin de continuer à surprendre et à ravir la famille PSG x ALL », a déclaré Marc Armstrong, le responsable du sponsoring au PSG dans des propos relayés par Sportune.