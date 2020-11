Avec l’arrivée de Mediapro dans la diffusion des matches de Ligue 1 et de Ligue 2, des prestataires techniques français ont perdu plusieurs marchés. A l’image d’AMP Visual TV et Euromedia.

Pour ces deux entreprises, la réalisation des matches de footballl par Mediapro ne passe pas ! « Le foot génère vingt-cinq millions d’euros de revenus chaque année aux industries techniques, on est plus ou moins dépendant du football. Ce n’est pas négligeable. Nos capacités d’investissement afin de moderniser notre matériel dépendent en grande partie de cette activité. C’est ainsi que nous sommes parmi les plus reconnus au monde. Si cela continue, il en va de la souveraineté de la réalisation technique à la française », a indiqué Gilles Sallé, le patron d’AMP Visual TV dans les colonnes de L’Equipe.

Depuis le début de saison, Mediapro produit 80% des affiches de Ligue 1 et de Ligue 2, ces deux entreprises françaises ont donc perdu des parts du marché important des droits TV. Et surtout, AMP et Euromedia se plaignent de la réalisation de Mediapro qui utilise des moyens technologiques très vieillissants. « Avec Mediapro, il y a une dégradation de la qualité de la captation, car Mediapro utilise des moyens technologiques (caméras, car-régie, mélangeurs vidéo) vieillissants. Ils remplissent a minima le cahier des charges de production demandé par la Ligue. Il y a des défaillances, des problèmes de son… En Belgique, c’est pareil et les clubs se plaignent (…) Mediapro change les bases sociales des travailleurs en appliquant ses méthodes dans les pays où elle a acquis la production. Un local ne travaillera pas tant qu’il n’acceptera pas les conditions du diffuseur espagnol (salaire, jours fériés…) », a lâché dans L’Equipe, François-Charles Bideaux, co-directeur d’Euromedia. Selon le quotidien sportif, Mediapro fait travailler des équipes de production qui arrivent du Portugal, d’Espagne ou de Turquie sans faire signe à la production française. Ce qui est autorisé par la loi mais qui passe mal chez AMP Visual TV et Euromedia.