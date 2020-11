Conséquence de la pandémie mondiale de coronavirus, le calendrier footballistique impose une cadence d’enfer aux joueurs partout en Europe. Résultats : les blessures s’accumulent et les organismes s’affaiblissent au rythme de l’enchaînement des matches. Une situation qui inquiète énormément le gardien du Bayern de Munich : Manuel Neuer.

A cause du coronavirus, le calendrier et l’enchaînement des matches imposés aux joueurs de foot est devenu dantesque. Conséquence : une avalanche de blessures dans tous les championnats d’Europe. Et même les plus grandes stars du ballon rond n’y échappent pas. Neymar, Mbappé, Benzema… et maintenant Ronaldo. Tous à l’infirmerie.

Une situation alarmante pour le gardien du Bayern de Munich, Manuel Neuer, qui s’est exprimé pour Sportbuzzer. « On n’avait encore jamais connu une saison comme celle-là et j’espère qu’on n’en connaîtra plus ! Les joueurs de foot arrivent à la limite de leur charge de travail ».

Le capitaine bavarois a également critiqué les conditions d’entraînement de cette période si singulière : « Certains exercices à l’entraînement sont tout simplement impossibles en ce moment. Après les matchs, nous faisons de la récupération, ensuite un peu de tactique, le dernier galop la veille du match, et il faut déjà rejouer. On ne fait plus du tout les petits tournois, les mini-matchs ou le travail des duels »

Cependant, le portier allemand est resté lucide sur la situation, n’oubliant pas d’évoquer le fait que les footballeurs sont des privilégiés. « Nous ne devrions pas nous plaindre. Contrairement à beaucoup d’autres, nous avons le droit de jouer et nous en sommes très heureux. Il suffit de regarder le sport amateur ou la situation dans d’autres disciplines sportives »