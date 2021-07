Ce scénario se dessine. Chaque jour qui passe le rend plus crédible…

Kylian Mbappé refuse de prolonger avec le PSG. Il sera en fin de contrat en juin 2022. Pour éviter de voir son prodige français partir libre, le club parisien doit le céder cet été. A quel prix ? Les 400 millions d’euros un temps évoqués (avant le Covid) semblent illusoires. Il s’agit désormais de revendre le joueur au moins pour 180 millions, le prix d’achat auprès de l’AS Monaco.

Lionel Messi pourrait le remplacer. L’Argentin n’est plus sous contrat avec le FC Barcelone depuis le 30 juin. Lui aussi a refusé de prolonger. La perspective de disputer une ou deux saisons au PSG et de décrocher la Ligue des champions avec ce club, aux côtés de son ami Neymar et de Sergio Ramos, constitue un challenge assez motivant. C’est d’ailleurs l’ancien défenseur central du Real Madrid qui a vendu la mèche : « Le PSG veut faire une grosse équipe avec Messi et moi » !

Ce scénario est crédible. De là à ce qu’il se concrétise…