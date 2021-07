D’après les informations de L’Equipe, Luan Peres va bel et bien rejoindre l’Olympique de Marseille dans les prochaines heures.

Comme l’annonce le journal L’Equipe dans son édition du jour, Luan Peres va bien rejoindre l’Olympique de Marseille dans les prochains jours. Le Brésilien de 27 ans s’engagera pour 4 ans, jusqu’en 2025. Un accord a été trouvé avec le club brésilien de Santos autour d’une indemnité de 4,5 M€. Ce gaucher d’1m90, qui a connu un bref passage en Europe, au FC Bruges (en 2018-2019), sera la septième recrue de Jorge Sampaoli cet été.

Le nouvel entraîneur de l’OM a déjà accueilli Gerson (Flamengo), Konrad de la Fuente (FC Barcelone), Leonardo Balerdi (Borussia Dortmund), Mattéo Guendouzi (Arsenal), Cengiz Under (AS Roma) et son coéquipier Pau Lopez (AS Roma) a trouvé un accord avec le club phocéen. À noter que l’arrivée de Luan Peres ne remet pas en cause celle d’un autre défenseur central, William Saliba. Le Français est d’accord pour rejoindre Marseille, qui négocie encore avec Arsenal pour un prêt d’une saison.