A quelques jours du début de l’Euro 2020 avec l’Equipe de France et ce match face à l’Allemagne, Kylian Mbappé est, une fois de plus revenu sur son avenir en club.

Le joueur de 22 ans s’est confié auprès de « France football » et a donné plus de précisions concernant son avenir au Paris Saint-Germain. Il reste encore très flou et ne semble pas avoir pris réellement sa décision. « Je n’ai pas forcément besoin d’aller vite. Je dois prendre la bonne décision, qui est difficile, et me donner toutes les chances de bien me décider. Je suis dans un endroit où je me plais, où je me sens bien. Mais est-ce qu’il s’agit du meilleur endroit pour moi ? Je n’ai pas encore la réponse. Il n’y a pas de problème. Je ne suis pas fou : je sais bien qu’un projet avec ou sans moi, ce n’est pas tout à fait la même chose pour le club. Mais le PSG comprend ma demande. Sans doute aussi parce qu’il sait que je ne ferai pas de coups en douce ni en traitre. Être un grand joueur, ça se prouve aussi en dehors du terrain où il faut savoir faire les choses proprement et avec classe. » A-t-il indiqué.

Rappelons que le champion du monde 2018 avec l’Equipe de France est encore sous contrat avec son club jusqu’en 2022 et le PSG lui demande de prendre sa décision, à savoir une prolongation de contrat ou une vente lors du mercato…