Capitaine de l’AS Monaco et grand artisan de la qualification en Ligue des champions, Wissam Ben Yedder a tranché pour son avenir. L’ancien Sévillan ne voit aucune raison de partir au mercato.

Meilleur buteur de l’AS Monaco, l’attaquant français a pris la décision de rester sur le Rocher et poursuivre sa carrière en Ligue 1. Il assure être très bien intégré dans le groupe et n’envisage pas de départ cet été. Sous contrat jusqu’en 2024, il défendra les couleurs blanches et rouges la saison prochaine et disputera la Ligue des champions. « Je suis capitaine de l’AS Monaco. Il n’y aucune raison que je parte, ça se passe bien. » a tonné le buteur de l’Equipe de France qui va disputer l’Euro 2020 dans quelques jours.