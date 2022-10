Président de la FFF, Noël Le Graët a tenu à voler au secours et défendre Kylian Mbappé avant le début de la Coupe du monde le 20 novembre prochain.

Personnage très controversé du football français, il défend Kylian Mbappé qui fait plus parler de lui en dehors que sur les terrains depuis quelques semaines. Il a 100% confiance en la star du Paris Saint-Germain et croit vraiment en lui pour permettre aux Bleus de faire une grande Coupe du monde au Qatar.

« C’est un footballeur prodigieux qui réussit dans tout ce qu’il fait, avec l’avenir devant lui. Concernant notre relation, il a été énoncé tant de contre-vérités. Qu’il réclamait plus d’argent, notamment. Tout cela est faux ! Il n’a jamais contesté la répartition des droits à l’image (22 000 euros par match). Kylian fait partie des délégués avec Hugo (Lloris), Raphaël (Varane) et c’est tant mieux. Tout s’est bien passé lors du dernier rassemblement. C’est très bien qu’il y ait des échanges, du partage d’idées, c’est constructif et on va travailler. Kylian aime profondément l’équipe de France. » A confié le patron de la FFF lors d’un entretien accordé au ‘Parisien.’