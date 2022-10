Les négociations entre Chelsea et N’Golo Kanté seraient au point mort. Un départ semble inéluctable.

Débarqué chez les Blues à l’été 2016 en provenance de Leicester City pour un transfert de 35,8 millions d’euros, N’Golo Kanté a fait les beaux jours de Chelsea. Au total, le Français de 31 ans comptabilise 262 matchs toutes compétitions confondues, pour 13 buts et 15 passes décisives, sous les couleurs de la formation londonienne. Une aventure ternie par des blessures devenues de plus en plus récurrentes. Forfait pour le Mondial, le milieu de terrain s’apprête néanmoins à vivre un hiver agité.

D’après les informations publiées par The Guardian, le divorce entre Chelsea et N’Golo Kanté est confirmé. En fin de contrat en juin prochain, le Français ne sera pas renouvelé et quittera les Blues à l’issue de la saison. Les différentes parties concernées ne parviennent pas à s’entendre ce qui a conduit à l’arrêt des négociations. Il pourra ainsi, dès le 1er janvier, se trouver un nouveau point de chute.