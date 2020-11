La pépite du football français Kylian Mbappé a été retenue dans la liste des prétendants pour le titre du joueur du siècle. Liste dans laquelle figure également Zinedine Zidane et d’autres grands noms du ballon rond. Cette cérémonie prestigieuse aura lieu à Dubaï en fin d’année lors des Globe Soccer Awards.

On le sait, Kylian Mbappé est un phénomène de précocité. A 21 ans, l’armoire à trophées de l’attaquant de l’équipe de France est déjà bien remplie. Et elle pourrait bientôt l’être encore plus le 27 décembre prochain. En effet, la star du PSG va participer à une cérémonie prestigieuse à Dubaï qui décernera le titre du joueur du siècle. Rien que ça. Le buteur vedette a l’occasion d’aller décrocher une très belle récompense individuelle. Mais la tâche s’annonce difficile voire impossible pour celui qui n’évolue au haut niveau que depuis cinq ans. En face de lui se trouve un plateau cinq étoiles et des joueurs de légende. En tout, 28 footballeurs sont présents dans cette liste de luxe avec des noms comme André Iniesta, Xavi, Neymar ou encore Zinedine Zidane. Les grandissimes favoris étant Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

Durant cette cérémonie des Globe Soccer Awards, une autre distinction de prestige sera décernée. Celle du joueur de l’année. Si Mbappé ne figure pas dans la liste des prétendants, son compatriote Karim Benzema, auteur d’une incroyable saison, sera de la partie. Mais il sera difficile de rivaliser avec Robert Lewandoski qui aurait dû probablement hériter du Ballon d’Or en 2020 si la cérémonie n’avait pas été annulée en raison du coronavirus.

Voici les nommés pour le titre du joueur du siècle :

Andrea Pirlo, Andres Iniesta, Andriy Shevchenko, Arjen Robben, Cristiano Ronaldo, David Beckham, Fabio Cannavaro, Francesco Totti, Frank Lampard, Gianluigi Buffon, Iker Casillas, Kaká, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Luka Modric, Luís Figo, Manuel Neuer, Mohamed Salah, Neymar, Philipp Lahm, Robert Lewandowski, Ronaldinho, Ronaldo, Sergio Ramos, Steven Gerrard, Xavi, Zinedine Zidane, Zlatan Ibrahimovic.