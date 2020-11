Le PSG s’en souviendra longtemps. Une occasion aussi belle de remporter la Ligue des Champions ne s’offre pas tous les ans. Pourtant, en 2020, les pensionnaires du Parc des Princes l’ont presque fait. Presque. Un certain Kingsley Coman, ça vous dit un truc.

Briseur de rêves. Le 23 aout dernier, un enfant de Paris mettait fin au parcours du club de la capitale en Ligue des Champions. Seul buteur de la rencontre, Kingsley Coman, d’une tête imparable, a propulsé le Bayern de Munich sur le toit de l’Europe. À 24 ans, et alors qu’il a déjà tout gagné en club, il se montre de plus en plus décisif. Dans un long entretient accordé au Parisien, le Bavarois est revenu sur cette finale, et ce but qui a crucifié les hommes de Thomas Tuchel.

« Avant et pendant le match, j’étais focalisé sur le Bayern et la victoire. Je ne voulais pas perdre de l’énergie en m’éparpillant. Mais j’ai grandi à Paris. Le PSG restera toujours mon club de cœur où j’ai passé 9 ans. Après la rencontre, quand j’ai mis le professionnalisme de côté pour laisser parler mes émotions, j’ai alors ressenti un peu de tristesse pour Paris, mais au moins le club s’était hissé en finale en réalisant de grandes choses », a confié Kingsley Coman.