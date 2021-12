The Sun a dévoilé une équipe de joueurs uniquement en fin de contrat à l’issue de la saison et qui n’ont toujours pas officiellement trouvé de point de chute ou prolonger avec leurs clubs. On trouve notamment Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé ou encore Paulo Dybala.

L’équipe est plutôt intéressante sur le papier avec un Kylian Mbappé accompagné par Lorenzo Insigne et Ousmane Dembélé sur les ailes. Et juste derrière l’attaquant du Paris Saint-Germain, Paulo Dybala en numéro 10. Cette équipe n’a bien sur aucune chance d’être alignée dans la réalité mais ce sont onze des meilleurs joueurs d’Europe qui sont en fin de contrat à l’issue de la saison 2021-2022. Pour certains d’entre eux leurs destinations semblent acquises comme Kylian Mbappé au Real Madrid ou encore la prolongation de Dybala à la Juventus mais rien n’est encore officiel. Tous ces joueurs pourront négocier à partir du 1er janvier n’importe quelles équipes et pourront si les négociations aboutissent signer un pré-contrat. Au 11 type des joueurs agents libres dans six mois on peut également ajouter Antonio Rüdiger qui fait partie des joueurs les plus prisés sur le marché.

Voici le Onze des joueurs en fin de contrat à l’issue de la saison par The Sun :