En plus de vouloir une augmentation importante de son salaire pour prolonger son contrat avec les Reds, l’attaquant égyptien voudrait un nouvel attaquant pour l’épauler.

Si Mohamed Salah n’a pas caché son intention de prolonger avec Liverpool, l’Egyptien qui arrive en fin de contrat en juin 2023 n’est pas tendre dans les négociations. Le septième du dernier ballon d’or veut être le joueur le mieux payé du club et même de Premier League, selon les informations du Telegraph. Il souhaiterait toucher un salaire annuel de 24 millions d’euros, un salaire mirobolant qui n’est pas en accord avec la politique salariale des Reds. Actuellement selon le site Sportune, aucun joueur de Jurgen Klopp ne touche plus de 14 millions d’euros par an. Virgil Van Dijk serait le mieux payé avec un salaire annuel de 13,44 millions juste devant Mohamed Salah qui touche 12,12 millions d’euros par an. En plus d’une augmentation importante de son salaire, l’Egyptien souhaiterait que son statut évolue au sein de l’effectif, selon Sky Deutschland. Le média allemand ajoute également une dernière condition imposée par le joueur de 29 ans pour rempiler à Liverpool. Il voudrait que le club anglais recrute un nouvel attaquant. Pas sur que Liverpool cède à toutes ses volontés, affaire à suivre…