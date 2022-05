Tout comme le président du Real Madrid Florentino Pérez, le patron de la Liga espagnole Javier Tebas n’arrive pas à se remettre de l’histoire Kylian Mbappé qui a finalement pris la décision de rester au Paris Saint-Germain la saison prochaine.

Présent en conférence de presse, Tebas a confirmé que la Liga avait bien porté plainte auprès de l’UEFA concernant cette affaire et les Espagnols ne lâcheront absolument rien dans ce dossier. « La plainte que nous allons déposer auprès de l’UEFA a déjà été rédigée et est en cours d’examen. Mais nous n’allons pas en rester là, nous allons aller en France, nous avons déjà engagé des avocats français et nous allons dénoncer la position du PSG devant l’organisme de contrôle économique (…) et nous allons dénoncer cette situation devant les tribunaux administratifs là-bas. Nous n’allons pas permettre à un club européen de détruire l’écosystème du football européen. » A martelé celui qui gère le championnat espagnol. Une nouvelle attitude qui montre et illustre toute la fébrilité du dirigeants espagnol.