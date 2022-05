José Mourinho cherche activement de nouveau renforts pour venir renforcer l’AS Roma pour la saison prochaine. The Special One semble apprécier tout particulièrement le joueur du LOSC Zeki Celik.

D’après les dernières informations de ‘Sky Sports Italie’, le club de Serie A vise le joueur international turc qui évolue à Lille pour la saison prochaine. En quête d’un latéral droit, José Mourinho apprécie les qualités du joueur nordiste et il aimerait bien le faire venir dès la prochaine période des transferts et le but serait de trouver un remplaçant pour le Néerlandais Rick Karsdorp. Sous contrat avec le LOSC jusqu’en juin 2023, Celik a disputé 40 rencontres toutes compétitions confondues cette saison avec les Dogues. Sa valeur est estimée à près de 18 millions d’euros par le site ‘Transfermarkt.’