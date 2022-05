Mauricio Pochettino, entraîneur parisien, a une nouvelle été interrogé sur son avenir. L’argentin, qui est sous contrat jusqu’en juin 2023, était particulièrement agacé.

Mauricio Pochettino sera t-il toujours sur le banc du Paris Saint-Germain la saison prochaine ? Entre l’absence de fond de jeu et l’élimination dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, son avenir semble s’écrire loin du Paris Saint-Germain malgré un contrat qui court jusqu’en juin 2023. Si pour le moment ses dirigeants n’ont pas pris la parole, l’argentin n’est pas contre faire une saison de plus à Paris. Vendredi soir, après le match nul, 3-3, contre le Racing Club de Strasbourg lors de la 35e journée de Ligue, Mauricio Pochettino s’est montré particulièrement agacé lorsqu’il a été interrogé une nouvelle fois sur son avenir dans la capitale française.

« Je suis très fatigué (de tout ça, ndlr), mais je suis fier et costaud. Je m’en fiche, je ne me préoccupe pas des rumeurs. Je suis seulement concentré sur mon travail, mes joueurs savent exactement comment nous travaillons, il faut simplement continuer de faire notre boulot. C’est un manque de respect. C’est le problème, nous sommes ici pour travailler pour le club et essayer de faire notre maximum. Il y a toujours un manque de respect, mais avec mon staff, nous sommes costauds et nous allons continuer », a assuré le coach du PSG pour Prime Vidéo.

Depuis qu’il a rejoint le Paris Saint-Germain en janvier 2021, Mauricio Pochettino a remporté un trophée des champions, une coupe de france ainsi qu’un titre de champion de france.