L’un des chantiers de l’Olympique de Marseille est son poste de gardien de but. Yohann Pelé (38 ans) quitte le club libre alors que Steve Mandanda (36 ans) arrive, lui aussi, en fin de carrière. L’OM cible 3 pistes afin de résoudre ce problème : Georgiy Bushchan, Christian Joel, Esteban Andrada.

Pour pallier ces problèmes au poste de gardien de but, l’Olympique de Marseille se lance sur 3 pistes potentielles, Georgiy Bushchan (Dynamo Kiev), Christian Joel (Gijon) et Esteban Andrada (Boca Juniors). Respectivement âgé de 27 ans, 21 ans et 30 ans, ils sont les trois dossiers prioritaires de Pablo Longoria. Une information sortie par la presse russe, Footboom.

Pressenti comme le numéro 1 de cette short-list, le gardien de la sélection ukrainienne est également courtisé par l’OGC Nice. Estimé à 5 millions d’euros, il réalise une année 2021 exceptionnelle devant ses cages. De quoi enflammer l’intérêt que les écuries européennes lui portent déjà.