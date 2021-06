Agréablement surpris par le recrutement de Georginio Wijnaldum, Patrick Guillou se pose tout de même des questions concernant son adaptation au PSG.

Privé de ballons hier soir face à la République Tchèque (2-0), Georginio Wijnaldum s’est tout de même mis les supporters du Paris Saint-Germain dans la poche malgré l’élimination surprise des Oranjes. Pourtant, le consultant de beIN Sports Patrick Guillou se pose des questions concernant le futur rôle du Néerlandais dans le système de jeu de Mauricio Pochettino. Il redoute surtout l’adaptation de l’ancien milieu de Liverpool dans la capitale française.

“Il est capable de faire beaucoup pour rameuter ses troupes. Mais il va être dans un PSG qui a l’habitude d’avoir le ballon et dans un milieu de terrain qui n’a pas l’habitude de faire les efforts qu’il a l’habitude de faire. Est-ce qu’il va réussir à emmener avec lui tous ses partenaires ? Ou va-t-il se mettre au rythme de ses partenaires et là, on aura toujours ce rythme monorythmique au PSG.”