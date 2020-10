En instance de départ depuis de nombreuses semaines, Maxime Lopez (22 ans) devrait bel et bien quitter les Bouches-du-Rhône.

Comme le révèle la chaîne “Téléfoot”, le milieu formé à l’OM se rapproche de plus en plus de l’Italie et du club de l’US Sassuolo qui cherche activement un joueur dans l’entrejeu. Sous contrat avec Marseille jusqu’en 2021, sa valeur est estimée à 12 millions d’euros selon “Transfermarkt”. S’il signe à Sassuolo, Lopez retrouvera un autre Français, Jérémie Boga.