Djamel Benlamri 🇩🇿 (DC, 30 ans) va s'engager ce jour avec l'@OL. Le joueur, Champion d'Afrique et qui n'a jamais joué en Europe, rejoint Lyon pour 1 an et 1 saison en option suite à la blessure de Marcelo 🔴🔵 #TeamOL via @lequipe pic.twitter.com/NhkmHS9eRn