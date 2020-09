Nouvelle recrue de l’Olympique de Marseille, Yuto Nagatomo (33 ans) a fait passé un message aux fans.

Lors de sa présentation, le Japonais qui arrive libre de Galatasaray a insisté sur le fait qu’il se battra jusqu’au bout pour ses nouvelles couleurs. “Je suis très heureux de rejoindre l’OM qui est un très grand club. Je donnerai le maximum pour l’équipe et je me battrai avec une âme de Samouraï”, a promis la 3e recrue estivale du club marseillais après Pape Gueye et Leonardo Balerdi.