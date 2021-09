À 35 ans, l’attaquant croate a décidé de raccrocher les crampons. Il a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux pas une lettre adressée au « petit Mario », dont voici le texte.

« Cher petit Mario, en portant ces crampons, les premiers de ta vie, tu ne pourras même pas imaginer ce que tu réaliseras dans le football. Tu vas marquer des buts dans les plus grands stades et tu remporteras les plus gros trophées sous les maillots des plus grands clubs. Sous le maillot de l’équipe nationale croate, la plus grande fierté qui soit, tu écriras quelques-uns des moments les plus importants du sport croate, a déclaré sur Instagram celui qui a notamment porté les maillots du Bayern, de l’Atletico ou encore de la Juve. (…) Tu trouveras le bon moment pour mettre fin à ta carrière de joueur, mettre ces crampons dans une vitrine et tu seras heureux de ne rien regretter. Le football fera toujours partie de ta vie, mais tu attendras avec impatience le prochain chapitre. »