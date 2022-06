Cette saison, Marcus Thuram aura vécu un enfer sous les ordres d’Adi Hütter, depuis renvoyé de M’Gladbach.

Dans un long entretien accordé à nos confrères de Sport News Africa, Marcus Thuram est revenu sur sa saison cauchemardesque avec le Borussia Mönchengladbach, notamment dû à l’arrivée d’Adi Hütter sur le banc de touche pour pallier le départ de Marco Rose à Dortmund (depuis viré du BVB).

« Quand le nouveau coach est arrivé, il a vite compris que je préférais Marco Rose à sa place. Et quand on me chahute, ça peut vite mal se passer, si tu vois ce que je veux dire. Il m’a dit ‘Marcus, je ne suis pas Marco Rose. Et vous n’êtes pas un joueur vedette ici’. Quand nous, Français, avions une fois douze minutes de retard, nous étions traités comme de jeunes enfants. A l’époque où les choses allaient bien, j’ai été autorisé à sauter le cours d’allemand. Quand les choses allaient mal, on m’a réprimandé et on m’a dit de reprendre les cours d’allemand. Quand ça allait mal, c’était vite la faute des Français, que ce soit la musique ou les toros qu’on faisait entre nous. On enlevait les toros, ça dérangeait. »