Voici les résultats du jour en qualifications de la CAN 2023 avec notamment la victoire du Maroc et la défaite l’Égypte, sans Salah.

Entrée en lice réussie pour le Maroc dans ces qualifications pour la Coupe d’Afrique des Nations 2023. Grâce à un but en fin de match d’Ayoub El Kaabi (87′), les Lions de l’Atlas se sont imposé sur le score de 2-1 face à l’Afrique du Sud. Plus tôt dans la journée, l’Egypte s’était incliné en Éthiopie (2-0) avec une équipe largement remaniée, et la Côte d’Ivoire s’est contenté du nul au Lesotho (0-0).

Groupe A :

Guinée-Bissau 5 – 1 Sao Tomé-et-Principe

Nigéria 2 – 1 Sierra Leone

Groupe C :

Burundi 0 – 1 Cameroun

Groupe D :

Éthiopie 2 – 0 Égypte

Guinée 1 – 0 Malawi

Groupe G :

Soudan du Sud 1 – 3 Mali

Groupe H :

Lesotho 0 – 0 Côte d’Ivoire

Groupe K :

Maroc 2 – 1 Afrique du Sud