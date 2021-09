Manchester United se prépare a de véritables bouleversements. Paul Pogba devrait quitter le club la saison prochaine et la direction mancunienne a déjà ciblé son remplaçant : Declan Rice. Une aubaine pour le PSG qui compte bien enrôler le Français lors du prochain mercato.

Après l’arrivée de Cristiano Ronaldo cet été, Manchester United s’apprête à vivre de nouveaux bouleversements au sein de son effectif l’année prochaine. Une star du club est en partance et un départ important est à anticiper. En effet, Paul Pogba (28 ans) devrait partir libre la saison prochaine alors que son contrat expire en juin prochain avec les Reds Devils. Une arrivée au Paris Saint-Germain est pressentie. Pour pallier ce départ d’envergure, la direction mancunienne a ciblé Declan Rice comme cible prioritaire pour consolider son milieu de terrain. Une information qui nous vient tout droit de la presse britannique.

A 22 ans, l’international anglais est un titulaire indiscutable tant à West Ham que sous les ordres de Gareth Southgate avec les Three Lions. Sur le devant de la scène depuis déjà plusieurs saisons malgré son jeune âge, un départ vers un club de plus grande stature est à anticiper. Manchester United ne souhaite pas laisser passer l’occasion et est prêt à dégainer le chéquier. Un montant avoisinant les 80-100 millions de livres sterling est pressenti. Une aubaine pour le Paris Saint-Germain qui semble être le point de chute tout désigné pour Paul Pogba. La direction mancunienne est résignée.