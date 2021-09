L’Olympique de Marseille s’est imposé 2-0 au Stade Louis-II de Monaco, samedi soir, lors de la 5e journée de la Ligue 1, sur un doublé de Bamba Dieng.

En l’absence de Milik et Payet, Jorge Sampaoli avait choisi d’aligner dès le coup d’envoi le jeune Ivoirien de 21 ans à la pointe de l’attaque. Un pari gagnant. Bamba Dieng a été flamboyant durant ses 70 minutes de jeu. Après quatre occasions nettes, dont deux frappes sur le poteau, il a ouvert la marque à la 37e minute de jeu. Puis après la pause, sur un superbe travail d’Amine Harit, il a doublé la mise à l’heure de jeu.

Cette équipe de Marseille était complètement new look, avec aussi Paul Lopez dans les buts préférés à Steve Mandanda, légèrement touché au poignet. Elle a complètement asphyxié l’AS Monaco ce soir. Une prestation très technique et très convaincante qui permet à cet OM d’espérer beaucoup cette saison !