Entraîneur norvégien de Manchester United Ole-Gunnar Solskjaer évoque son avenir sur le banc des Reds Devils avant de défier l’Atalanta Bergame ce mercredi soir en Ligue des champions.

Confirmé sur le banc, l’entraîneur norvégien a calmé le jeu sur son sort et indiqué qu’il se trouvait en pourparlers réguliers avec ses dirigeants. « Il y a de la pression sur moi, bien sûr. Nous avons été sous pression auparavant, mais nous nous en sommes sortis. J’attends simplement la réponse avec impatience maintenant et je suis tout le temps en discussions avec le club, c’est donc une discussion ouverte et honnête. Chaque équipe traversera une période et nous sommes maintenant dans une mauvaise forme. Nous le savons et nous savons que nous devons nous améliorer. Nous espérons que la réaction viendra demain. » Une réaction est désormais attendue face au club de Serie A ce soir en Coupe d’Europe, après la défaite du week-end 4 buts à 2 face à Leicester ce week-end.