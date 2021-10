Pivot des Sixers de Philadelphie et star de l’équipe Joël Embiid n’est pas tendre du tout avec son partenaire Ben Simmons qui a décidé de ne pas participer pleinement à l’entraînement et sera même suspendu pour le premier match de la saison.

Il y a quelques heures le pivot camerounais s’est exprimé sur la situation de son meneur de jeu et n’en a plus rien à faire de ses états d’âmes. « Je tente de gagner. Et pour gagner, tu te dois d’avoir cette relation avec tes coéquipiers. Je l’ai avec tous. Mais au final, notre job n’est pas de faire du baby-sitting. Nous sommes payés pour jouer sur le parquet, être dur et gagner des matches. Nous recevons de l’argent pour ça, pas pour faire du baby-sitting. Ce n’est pas boulot, je suis certain que mes coéquipiers ont le même sentiment. A ce stade, j’en ai plus rien à faire de ce mec. Il fait ce qu’il veut. Il ne s’agit pas de mon boulot. C’est celui des dirigeants. Je suis ainsi uniquement concentré sur le fait de rendre l’équipe meilleure, de gagner des matches, de jouer dur tous les soirs, de mener les gars que nous avons et qui ont envie d’être ici. Donc, comme je l’ai dit, lui, je m’en fous vraiment », a insisté Joel Embiid. Ambiance aux Sixers.