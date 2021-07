Entraîneur de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer est revenu sur le mercato estival de son club et valide à 100% les arrivées de Raphaël Varane et Jadon Sancho.

« Raphaël est au sommet comme défenseur central. Il a le même âge qu’Harry (Maguire), un an de plus qu’Eric (Bailly) et quelques années de plus que Victor (Lindelöf), donc j’ai un groupe fantastique de défenseurs centraux. Avec Jadon aussi, avec les jeunes attaquants que nous avons, c’est excitant. Comme manager, vous ne pouvez pas demander plus lorsque vous avez ces deux-là aussi tôt avec vous. Nous sommes très heureux d’avoir conclu un accord avec le Real Madrid. La visite médicale devrait, espérons-le, être ok. C’est un gagneur, un joueur que nous suivions depuis de très nombreuses années. Je pense que chaque manager serait content que les affaires soient conclues de plus en plus tôt et cette année, nous avons réussi à régler le problème. Je pense que les deux feront une énorme différence pour nous, cette saison et à long terme. » A-t-il confié quelques heures après le match nul en amical face à Brentford au micro de « Sky Sports. »