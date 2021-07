Sylvain André, Joris Daudet et Romain Mahieu ont décroché leur place en demi-finale du BMX ce jeudi matin.

Jolie performance pour nos Frenchies qui se qualifient pour la suite de la compétition dans la catégorie BMX. Sylvain André et Joris Daudet ont remporté tous les deux haut la main les trois courses de leur série. Romain Mahieu a eu un peu plus de mal mais assure aussi sa place en demie et confirme l’excellente forme des Français dans ces Jeux Olympiques 2020 de Tokyo. La demi-finale se déroulera ce vendredi et les tricolores seront parmi les favoris pour décrocher une place en finale de ces JO.