En difficulté la saison dernière, Marcus Rashford espère se relancer à Manchester United sous les ordres d’Erik ten Hag.

Interviewé ce lundi sur le site du club, Marcus Rashford en a profité pour donner son avis sur l’arrivée d’Erik ten Hag à la tête des Red Devils la saison prochaine.

« C’est un nouveau départ pour tout le monde et pour moi personnellement, j’ai eu une assez longue pause, une bonne coupure et je repars du bon pied. Comme je l’ai dit, tout le monde a hâte de débuter la pré-saison et d’essayer de mettre, dans les matchs, ce que nous avons appris à l’entraînement et ce que nous continuerons à apprendre. (…) Pour moi, ce sont juste de nouvelles idées, de nouvelles tactiques et une nouvelle personnalité qui ont été ajoutées à l’équipe. J’ai hâte de travailler avec lui, mais aussi de nous donner le temps de nous adapter à ce qu’il veut que nous fassions, le tout de manière naturelle », a souligné l’international anglais.