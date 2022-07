Ce vendredi, Elche, treizième du dernier championnat espagnol, a annoncé la prolongation de contrat de Javier Pastore. L’argentin, qui a notamment porté le maillot du Paris Saint-Germain, a signé un nouveau contrat jusqu’en juin 2023.

Javier Pastore reste en Liga. L’ancien numéro 27 du Paris Saint-Germain a prolongé son contrat jusqu’en juin 2023 avec Elche. Dans un communiqué, EL Flaco a exprimé sa satisfaction de poursuivre l’aventure avec le treizième du dernier championnat espagnol : « Je suis très heureux de pouvoir rester une année de plus à Elche et de pouvoir participer à une année aussi importante que le Centenaire. Merci beaucoup pour tout l’amour que vous m’avez donné l’année dernière et cette saison, c’est à mon tour de vous le rendre sur le terrain : vous allez voir un joueur complètement différent de l’année dernière, je suis vraiment impatient. J’espère que nous pourrons tous nous amuser ensemble et que le stade sera une fête. Much Elche. »