Dans l’œil du cyclone depuis plusieurs semaines, Thomas Tuchel est sur la sellette dans la capitale. En cas de défaite ce soir à Old Trafford à l’occasion de la 5e journée de la Ligue des Champions contre Manchester United, le technicien allemand pourrait bien participer à son dernier match avec le costume d’entraîneur du PSG.

Thomas Tuchel ne doit pas beaucoup dormir ces temps-ci. Loin de faire l’unanimité depuis plusieurs semaines en raison d’un manque de résultat et d’autorité dans le vestiaire parisien, les jours du coach allemand sont comptés dans la capitale. Avec seulement six points au compteur, son équipe est sur un fil dans cette campagne européenne 2020-2021 et la case des huitièmes de finale paraît encore très loin. S’ils venaient à s’incliner ce soir sur la pelouse de Manchester United, les partenaires de Kylian Mbappé seraient en fâcheuse posture. Et la situation de Thomas Tuchel serait encore plus périlleuse.

D’après le média espagnol El Chiringuito TV, cette rencontre importantissime va tout simplement décider de l’avenir du technicien allemand. Dans son émission de mardi soir, la chaîne n’y est pas allée par quatre chemins : Thomas Tuchel a de grandes chances d’être limogé dès ce soir si le PSG tombe à Old Trafford. La pression est maximale sur les épaules du coach allemand, qui pourrait, toujours selon l’émission espagnole, être remplacé en cas de départ par Mauricio Pochettino.

Le décor est planté. Est-ce que Neymar et ses partenaires arriveront à se transcender dans ce match crucial pour leur survie en Ligue des Champions ? Ils n’auront pas le choix car ce soir, face à eux, se dresse un Manchester United en pleine confiance et un certain Edinson Cavani, revanchard, qui a hâte de retrouver ses anciens coéquipiers.