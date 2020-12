Le FC Nantes rame en championnat. Les mauvais résultats s’enchaînent et il n’y a pas le moindre signe d’éclaircie. Interrogé par France Bleu, Mehdi Abeid a évoqué la situation délicate des Canaris.

La situation est délicate pour le FC Nantes. Quatorzièmes après douze journées de Ligue 1, à cinq points du premier relégable, les Canaris souffrent. Et leur dernier match en est la preuve parfaite. Une défaite 3-1 sur la pelouse de Marseille, mais surtout une insuffisance criante au niveau du jeu. Alors s’ils veulent éviter le pire, les canaris vont devoir vite se ressaisir, c’est du moins l’avis du milieu de terrain, Mehdi Abeid.

« Je pense qu’il n’y a pas de calcul à faire. On doit tout donner sur le terrain. Un championnat c’est long. Il faut donner au maximum, remonter le moral de l’équipe pour ramener les meilleurs résultats possibles. Surtout sur les matches qui arrivent », a confié le champion d’Afrique dans un entretien accordé à France Bleu. Il y a beaucoup de choses à changer, il faut se remettre en question et repartir le plus vite possible. Il n’y a plus de calcul à faire », a confié l’international Algérien dans les colonnes de France Bleu.