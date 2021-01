Dépité après la défaite de son équipe lors du derby mancunien contre City dans le cadre de la demi-finale de la League Cup, Paul Pogba a avalé sa frustration et son dépit pour remonter le moral des siens.

Quand on joue sous le maillot des Red Devils, les responsabilités sont immenses. En quelques mots, voici l’idée qu’a voulu véhiculer Paul Pogba au micro du média officiel de son équipe après la défaite des siens mercredi soir en demi-finale de la League Cup contre le rival citizen. « Pas facile d’être un joueur de Manchester United ».

Pas le temps de s’apitoyer sur son sort. Juste après avoir encaissé cette défaite, en bon capitaine du navire, Paul Pogba est allé de l’avant avec un discours taille patron. « Il n’y a pas le temps d’être déçu pendant une semaine car nous savons où nous en sommes. Nous sommes dans une bonne position maintenant. Nous n’avons pas le temps de trop penser à ça. Nous allons passer à autre chose et repartir de plus belle », a-t-il répété maintes et maintes fois pour MU TV avant d’enchaîner : « C’est difficile et ça va être difficile, et vous apprenez de ces matchs. J’espère que cela nous aidera à nous améliorer et à avoir un résultat positif lors des prochains matchs. Le football et jouer pour Man United n’est pas facile, ce ne sera jamais facile, mais cela rend la victoire plus jolie et plus belle lorsque nous traversons une période difficile, alors nous allons surmonter ça »

Nul doute qu’après une telle intervention, le moral des troupes va remonter en flèche.