Le président Eyraud ne semble pas prêt de courber l’échine face aux supporters enragés du club phocéen.

Dans l’œil du cyclone depuis les révélations de La Provence il y a quelques jours, le président de l’Olympique de Marseille, Jacques-Henri Eyraud voit la colère des supporters grandir. Hier soir, une centaine d’entre eux s’étaient d’ailleurs réuni devant le Vélodrome pour manifester, deux heures avant la rencontre face à Montpellier (3-1). Les fans ont notamment allumé des fumigènes et déployé des banderoles pour exiger la démission de JHE. Une situation qui ne semble pas affoler le principal intéressé à en croire les témoignages de ses proches recueillis par RMC.

« Il ne recherche pas la popularité, et est prêt à prendre des coups si c’est pour le bien du club, si c’est pour que les mentalités évoluent et que le club continue de se structurer », explique un proche. Un autre collaborateur poursuit : « Il ne faut pas caricaturer ses propos sur les Marseillais. Toutes ces actions mettent justement en valeur la ville de Marseille, il ne faut pas l’oublier. Il sait que la vitrine reste le sportif, que les résultats de l’OM sont indispensables pour valider nos actions, mais on ne peut pas laisser passer l’idée qu’il manque de respect aux marseillais, cette polémique n’est pas justifiée. »