En fin de contrat à l’issue de la saison avec les Red Devils, Paul Pogba semble sur le départ cet été. Pourtant, cette semaine la presse anglaise évoquait une offre de prolongation XXL de Manchester United pour conserver le Français. Une offre démentie par l’entourage du joueur.

Hier, The Sun expliquait que Manchester United avait fait une offre de prolongation astronomique à Paul Pogba. Les dirigeants mancuniens auraient proposé au milieu de terrain français : un salaire de 29M d’euros annuel, soit près de 600 000 euros par semaine, ce qui ferait de Pogba le joueur le mieux payé de l’histoire de la Premier League. Mais aujourd’hui dans le Daily Mail un membre de l’entourage du Français dément cette information : « Pour clarifier les rapports des médias, Paul ne s’est pas vu offrir un nouveau contrat ces derniers mois. Paul est entièrement concentré sur son rétablissement de sa blessure dans le but d’aider l’équipe dès que possible ».