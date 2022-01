La Norvège a survolé et remporté le relias mixte d’Oberhof, comptant pour la Coupe du monde de biathlon. La France termine elle sur le podium à la 3e place.

L’équipe de France de relais mixte emmenée par Antonin Guigonnat, Simon Desthieux, Anaïs Bescond et Julia Simon a signé un nouveau podium à Oberhof. Les Français ont fini à la 3e place d’une course largement dominée par les Norvégiens (Tarjei Boe, Johannes Boe, Ingrid Tandrevold, Marte Roeiseland) qui ont parfaitement été lancés par les frères Boe. La Biélorussie (Mikita Labastau, Anton Smolski, Dzinara Alimbekava, Hanna Sola) s’intercale entre la France et la Norvège à la 2e place.