En fin de contrat en juin prochain avec Manchester United, Paul Pogba attise les convoitises des plus grandes écuries d’Europe. Annoncé au PSG, à la Juventus Turin ou au Real Madrid, le Français semblait tout proche de prolonger à Manchester United mais Mino Raiola vient tout bouleverser et redistribue les cartes.

Libre en juin prochain, Paul Pogba aura bientôt la possibilité de quitter Manchester United afin de rejoindre la destination de ses rêves. Le vent tourne semaine après semaine. Un jour annoncé au Paris Saint-Germain puis à la Juventus, le Français semblait tout proche de signer une prolongation de contrat avec les Reds Devils grâce à l’arrivée surprise de Cristiano Ronaldo. Une tendance balayée d’un revers de main par Mino Raiola. Selon AS, l’agent du Français aurait bloqué toutes négociations entre le clan Pogba et la direction de Manchester United en raison du fort intérêt autour de son poulain. Le Néerlandais ne serait pas insensible aux différentes sirènes européennes et notamment à celles du Real Madrid qui vient d’entrer un dossier épineux. Les Madrilènes devront faire face à une concurrence féroce. Le Paris Saint-Germain et la Juventus Turin reste des clubs très attractifs pour le Français tout comme Manchester United qui pourrait bien le prolonger à la surprise générale.